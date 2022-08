Nadège, voormalig schoonmaakster van de Meilandjes, moet na kankerbehandeling opnieuw onder het mes

Muziek Rage Against The Machine annuleert alle concerten in Europa en het VK (en dus ook het Sportpa­leis)

Een zware dobber voor de fans van de rockband Rage Against The Machine. Alle concerten die nog op de planning stonden in het Verenigd Koninkrijk én in Europa zijn geannuleerd. Frontman Zach de la Rocha (52) kan door medische redenen de tournee niet voortzetten. “Het risico is te groot”, klinkt het op Instagram.

