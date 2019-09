Nadat hij zwaar verbrand raakte: zoon van Ann Pira komt supporteren tijdens ‘Dancing with the Stars’ IDR

29 september 2019

21u10 0 Showbizz Hoe ‘Thuis’-actrice Ann Pira het er straks vanaf brengt bij ‘Dancing with the Stars’ weten we nog niet, maar aan supporters had Ann geen gebrek. Zowel haar dochter Viktor als haar zoon Stanislas kwamen hun mama aanmoedigen. Vooral de aanwezigheid van Stanislas was opvallend.

De zoon van Ann en presentator Herbert Bruynseels raakte in 2016 immers zwaar verbrand. Hij was tijdens een scoutsweekend bovenop een trein geklommen, waarna hij geëlektrocuteerd werd. De jongeman lag een tijdlang in coma en moest wekenlang in het brandwondencentrum van Neder-over-Heembeek verblijven. Zowel Ann als Herbert hielden nadien de lippen stijf op elkaar over de gezondheidstoestand van Stanislas. Maar dat de jongeman er vandaag bij kan zijn, lijkt alvast duidelijk te maken dat Stanislas op de goede weg is.