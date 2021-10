Nadat hij zelf meedeed is Ferdy de nieuwe ober in ‘First Dates’: “Mijn pestkoppen van vroeger volgen me nu opeens op Instagram”

TVEr is een nieuw gezicht in het restaurant van ‘First Dates’. Of toch niet zó nieuw? Ferdy Motallebi (21) zocht ooit zelf de liefde in het programma, maar gaat er nu aan de slag als ober. “Ik ben nochtans helemaal geen bedieningstalent”, lacht hij. Met zijn eerste tv-klus zet hij een lange neus op naar de pestkoppen van vroeger. “Ze noemden me ‘meisje’ en ‘dikke homo’. Op mijn elfde woog ik 91 kilogram.”

Ferdy is een oude bekende voor de ‘First Date’-fan, want hij nam al een keer deel als kandidaat. “Het was een gezellige date, maar we klikten niet op romantisch vlak. Het houdt op bij een fijne ervaring, dacht ik, maar afgelopen zomer kreeg ik plots telefoon van het productiehuis of ik een auditie wilde doen als nieuwe ober. ‘Totaal niets voor mij’, dacht ik want ik had helemaal geen ervaring in de horeca. Maar na een test kozen ze toch voor mij. Ik ben nogal speels en probeer overal een feest van te maken, misschien heeft mijn positiviteit hen overtuigd.”

Vlindertattoo

De Limburger met Iraanse en Marokkaanse roots maakt zijn debuut vanavond in een speciale aflevering rond kanker (zie kader) en mag zo Barman Bram (33), maître Patrick (53) en diensters Katelen (30) en Leena (26) zijn collega’s noemen. “In het begin was vooral Leena een tikje voorzichtig”, vertelt Ferdy. “Dat snap ik wel, ik treed ten slotte toch binnen in hun bubbel. Bovendien was ik helemaal geen bedieningstalent (lacht). Alles is weleens fout gelopen. Ik heb koffie gemorst op klanten, verkeerde gerechten opgediend en met borden gestruikeld... Ik wist ook niet hoe je bestek moet leggen of meer dan twee borden moet dragen. Maar dat is allemaal gelukt op den duur. En gelukkig kreeg ik hulp en tips van de andere vier. Leena en ik zijn nu ook echt best friends, het klikt gewoon tussen ons.”

Op dit moment voelt Ferdy zich prima in zijn vel, maar dat was ooit anders. “Op mijn elfde woog ik 91 kilogram”, vertelt hij. “Omdat ik danste en zong werd ik gepest op school. Ze noemde me ‘meisje’ en ‘dikke homo’ en ik vond in eten een uitlaatklep. Rond m’n dertiende ging ik op gevechtssport en begon ik af te vallen. De dokter zei dat mijn gewicht te gevaarlijk werd. Voor mijn hart, maar ook mijn zicht is toen erg achteruit gegaan. Dat zou met te veel vet rond de ogen te maken hebben. Ik veranderde van school, van Peer naar Hasselt, en toe vond ik wel mijn draai. De tattoo van een vlinder in mijn nek staat voor die periode. Ik ben bij wijze van spreke ontpopt.”

Als Stromae

Ferdy studeerde dit jaar af als schoonheidsspecialist en maakt nu muziek. Onder de naam ‘Ferdy’ bracht hij al een paar nummers uit. “Het is mijn droom om internationaal door te breken als artiest. Ik kijk erg op naar artiesten als Stromae, Angèle of Loic Nottet, want bij hen is het ook gelukt. Maar ook tv-werk spreekt me aan. Ober zijn in ‘First Dates’ is een fantastische eerste ervaring.” Maar meest van al geniet Ferdy van de lange neus die hij kan opzetten naar de pestkoppen van vroeger. “Ik merk al hoe sommige van hen me nu, jaren later, opeens beginnen volgen op sociale media. Verbitterd ben ik niet, maar de laatste lacht toch altijd het beste.”

‘First Dates’ is om 21u30 te zien op Eén.

First Dates staat deze week in het teken van ‘Kom op tegen kanker’ Het is vandaag de 22ste dag tegen kanker en al heel week van één staat in het teken van de ziekte. Zo getuigden Goedele Liekens (58) en Cercle Brugge-doelman Miguel Van Damme (27) al over hun aanraking met de ziekte en vanavond staat dus ook ‘First Dates’ in dat teken. Elk van de daters is rechtstreeks of van heel nabij in aanraking gekomen met de ziekte. Kiril (31) bijvoorbeeld, die op zijn 28ste te horen kreeg dat hij een hersentumor had. Een groot litteken op zijn schedel getuigt nog van de operatie. “Na de operatie kon ik niet lopen, eten of spreken. De chemo nadien duurde ook een jaar. Ik was een skelet toen, ik woog nog maar 49 kg.” Maar er is ook Rani (27) die werkt als oncologisch geneeskundige en elke dag te maken krijgt met patiënten die de dood in de ogen kijken. “Het is soms slikken als je alle bezoekers ziet wenen in een ziekenhuiskamer. Soms pink ik ook een traantje weg. We zijn geen robots he”, zegt de West-Vlaamse.