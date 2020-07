Nadat hij jarenlang ‘De Afrekening’ aan elkaar praatte: hoe gaat het nog met presentator Stefan Ackermans? Redactie

06 juli 2020

11u30

Bron: Story 0 Showbizz Stefan Ackermans begon 30 jaar geleden als presentator op Studio Brussel. Na omzwervingen bij onder andere 4FM, VT4 en Nostalgie is de prille vijftiger nu te zien op TV Plus. De rode draad doorheen zijn carrière? “Interesse in verhalen van mensen én liefde voor muziek”, zo vertelt hij tijdens een openhartig gesprek met Story.

Vorige week mocht Stefan Ackermans vijftig kaarsjes uitblazen. “Ik heb in de buurt van de festivalweide van Werchter een aantal mensen uitgenodigd die ik graag heb”, vertelt hij. “Een feest in beperkte kring. Eigenlijk vind ik die 50 zo’n raar getal. Ik voél me helemaal nog geen vijftig! Hoeveel jaren er ook op die levensteller staan: het zit allemaal in je hoofd. Voor mijn veertigste verjaardag was er wél een groot feest. Nu is het helemaal conform de coronarichtlijnen, en ik vind dat niet eens zo erg. Tijdens de lockdown zijn we allemaal gaan nadenken over ons leven en ik ben tot de conclusie gekomen dat qualitytime met de mensen die je graag ziet gewoon het allerbelangrijkste is. Misschien stonden we daar vroeger niet genoeg bij stil.”

Je hebt twee zonen. Hoe oud zijn zij nu?

Stan wordt 19 en Mathias 23. De oudste studeert geschiedenis in Leuven en de jongste TEW in Brussel. Ze zaten allebei op kot, maar vanwege het virus hebben ze de voorbije maanden thuis gewoond. Dat is misschien het enige pluspunt aan corona: dat ik de jongens héél vaak heb gezien en dat we als gezin nog dichter bij elkaar zijn gekomen. Ik kon me niet herinneren dat we thuis gezelschapsspellen in de kast hadden staan, maar tijdens de lockdown hebben we die bordspelen wel boven-gehaald en samen gespeeld! Heerlijk was dat.

Wat weet je nog over 1 april 1990?

Die datum staat in mijn geheugen gegrift! Het is de dag waarop ik mocht beginnen bij Studio Brussel. Ik was nog maar negentien en zat in mijn eerste jaar communicatiewetenschappen aan de VUB, maar ik was geslaagd voor het ingangsexamen van de openbare omroep en mocht ik tot mijn grote verbazing aan de slag bij StuBru. Voor mij was dat toen de Champions League. Ik mocht de populaire hitlijst ‘De Afrekening’ presenteren en dat heb ik tien jaar lang gedaan. Het waren de hoogdagen van de grunge en het was al Nirvana wat de klok sloeg. Later stond ik mee aan de wieg van ‘Teknoville’, destijds het eerste volwassen nationale dansprogramma. Het lag zeker niet voor de hand dat diverse muziekgenres aan bod kwamen op een zender. StuBru brak dat open en heeft mijn liefde voor allerlei soorten muziek gevoed. Ik heb wel een stukje van mijn studententijd gemist, maar ik heb er veel voor in de plaats gekregen.

Zes jaar later leek er een nieuwe showmaster op te staan, toen je op VT4 aan de slag ging als presentator in luchtige spelshows en panelquizzen als ‘Kassa kassa’, ‘Leuke leugens’ en ‘Casino Royale’. Dat avontuur is wel snel gestopt.

Het was een beetje een rare zijsprong, maar uiteindelijk ben ik blij dat ik ook die kant van de media heb meegemaakt. Ik had al wat camera-ervaring opgedaan op TV Brussel en bij het tweede net van de openbare omroep, waar ik het jongerenmagazine ‘Prettig gestoord’ had gemaakt. Toen dat stopte, was daar geen plaats meer voor mij. Toen Terry Verbiest, die ik kende van bij TV Brussel, voor VT4 ging werken, vroeg hij me waarom ik daar mijn kans niet zou wagen. Dat ook dat verhaal voor mij eindig zou zijn, viel bij een commercieel bedrijf als VT4 met al zijn koerswijzigingen wel te verwachten. Ik ben nadien teruggekeerd naar mijn oude liefde, de radio. Op m’n 29ste stond ik met drie vrienden aan de wieg van 4FM, wat samen met Qmusic de eerste nationale commerciële radiozender was en nu Joe heet. En daarna heb ik ook nog tien jaar lang programma’s op Nostalgie gepresenteerd. Het pioniersgevoel heb ik opnieuw ervaren toen ik in 2005 de televisiezender Life!tv oprichtte.

Ben je op je vijftigste tevreden met je professionele parcours?

Ik ben erg blij met de kansen die ik gekregen heb, de sprongen in het diepe die ik gemaakt heb en de weg die ik heb afgelegd. Ik verdien inmiddels toch al dertig jaar lang mijn boterham in de media. Soms heb je zeven vette jaren en daarna weer zeven magere, maar je kan altijd terugvallen op dat stukje talent en ervaring. En op het feit dat mijn vrouw Anneliese me die hele tijd heeft gesteund en me de kans en de ruimte heeft gegeven om me ook op professioneel vlak te ontplooien, ook al heeft het veel opofferingen van haar gevraagd. Ze is de ideale compagnon de route gebleken in mijn leven.

Vandaag ben je te zien op een andere kleine zender, TV Plus.

Ik presenteer daar drie keer per week het programma ‘De Platenkast’. De lievelingsplaten van mijn muzikale gasten vormen de kapstok voor een uitgebreid gesprek over hun leven en passies. Het vat perfect samen wat me nu al dertig jaar drijft: mijn liefde voor muziek en goede gesprekken over het leven.

Welke drie albums uit zijn eigen platenkast typeren Stefan Ackermans?

Dat is wel een heel lastige vraag! Maar als je aandringt, zou ik de perfecte popplaat uit de seventies ‘Rumours’ van Fleetwood Mac noemen, maar ook ‘Graceland’ van Paul Simon zou een eervolle vermelding krijgen, wegens destijds heel vernieuwend, en ook een aantal platen van Dire Straits, omdat ik een groot fan ben van het gitaarspel van Mark Knopfler.

Sta je nu rustiger in het leven dan dertig jaar geleden?

Ik zal altijd een beetje een spring-in-’t-veld blijven, maar mentaal wil ik niet terug naar toen ik een prille twintiger was. Al voel ik me soms nog wel die twintiger die denkt de hele wereld aan te kunnen en te kunnen veroveren. Ik had onlangs Kreuners-gitarist Jan Van Eyken te gast in de studio, en als ik zie hoe jong van geest die nog is op z’n 65ste en hoe hij in het leven staat... Zo wil ik ook ouder worden.

Een vijftigste verjaardag is een uitgelezen aanleiding om even terug te blikken, maar jij kijkt net zo graag vooruit.

Zeker! Ook omdat ik nog boordevol plannen zit. Zo wil ik les gaan geven aan de PXL Hogeschool, voor een postgraduaat journalistiek. Ik wil daar, net als journalistiek monument Peter Vandermeersch, graag mijn steentje aan bijdragen. In de hedendaagse 360°-benadering van het vak wordt van mensen verwacht dat ze niet enkel voor tekst, maar ook voor beeld en geluid zorgen. Bedoeling is dat we jonge journalisten gaan klaarstomen om in een jaar tijd praktisch die facetten onder de knie te krijgen. Het lijkt me ook heel tof dingen door te kunnen geven aan de jonge generatie. Volgend jaar ga ik ook opnieuw de baan op als dj, samen met Wim Weetjens, die net als ik communicatiewetenschappen heeft gestudeerd aan de VUB en destijds ook voor Studio Brussel werkte. Ik ga dus opnieuw de baan op met mijn oude, goede vriend, net als vroeger (lacht).

