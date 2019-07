Nadat de makers van ‘Game of Throne’ haar vergaten: Carice van Houten meldde zichzelf aan voor Emmy-nominatie DBJ

18 juli 2019

22u29 0 Showbizz Carice van Houten (42) is deze week genomineerd voor haar eerste Emmy, maar als ze zichzelf niet had aangemeld, was dat er nooit van gekomen. HBO had de actrice niet aangemeld, zo schrijft The Hollywood Reporter. Ze was trouwens niet de enige.

HBO heeft in een aantal categorieën acteurs aangemeld, maar koos ervoor dat bij de Nederlandse actrice niet te doen. Ook Alfie Allen (Theon Greyjoy) en Gwendoline Christie (Brienne of Tarth) waren niet aangemeld door de zender en besloten zichzelf aan te melden.

Het is niet zo ongewoon dat acteurs zichzelf opgeven voor een nominatie, maar het gebeurt zelden dat ze die ook effectief in de wacht slepen. Kit Harington (Jon Snow), Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister), Peter Dinklage (Tyrion Lannister), Lena Headey (Cersei Lannister), Sophie Turner (Sansa Stark) en Maisie Williams (Arya Stark) werden wel voorgedragen en kregen ook een nominatie.

The Hollywood Reporter schrijft dat er 225 dollar (ongeveer 200 euro) moest worden betaald om de acteurs aan te melden voor de nominatie. Van Houten is genomineerd in de categorie beste gastactrice in een dramaserie. De nominatie van de actrice is er een van de 32 die het laatste seizoen van Game of Thrones heeft weten binnen te slepen.