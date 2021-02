‘Nachtwacht’-actrice Céline Verbeeck zwanger van eerste kindje

Showbizz Voetballer en ‘The Sky is the Li­mit’-ge­zicht Steven Defour is opnieuw verliefd: “Vriend­schap die uitgroeide tot meer”

12:12 Vlaanderen is een nieuw powerkoppel rijker. Iets meer dan een jaar nadat voetballer en voormalig ‘The Sky is the Limit’-gezicht Steven Defour (32) uit elkaar ging met Ornella, heeft hij opnieuw liefdesgeluk gevonden. De gelukkige is Joke De Coninck, barista in de gekende ‘Black & Yellow Coffee Bar’ in Antwerpen.