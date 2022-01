‘Nachtwacht’-actrice Celine Verbeeck vervult de mooiste rol van haar leven als mama: “Het moederschap gaat voor mij perfect vanzelf”

Royalty Netflix neemt controle over tv-reek­sen Harry en Meghan in handen: “Sussexen doen niet wat ze beloofd hebben”

Na Spotify heeft nu ook Netflix vragen voor Harry (37) en Meghan (40) over het werk dat de streamingservice van hen verwacht, maar tot op heden niet heeft gekregen. Netflix sloot in september 2020 een miljoenendeal met hen, om onder meer een serie te maken over Harry’s werk bij de Invictus Games.

28 januari