‘Nachtwacht’-actrice Céline Verbeeck geeft fakkel na acht jaar door: “Ik heb ontzettend genoten van deze onvergetelijke reis”

Model Ashley Graham vecht voor diversi­teit op de catwalk: "We zijn er nog altijd niet"

Ashley Graham (35) is een voorvechter van inclusiviteit op de catwalk. Volgens het Amerikaanse model is er op dat vlak nog veel werk aan de winkel. Dat vertelt ze in een openhartig interview met ‘People’. “Ik werk al meer dan twintig jaar als model en blijf vechten voor gelijkheid in de mode-industrie.”