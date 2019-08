Nabestaanden van overleden Disney-acteur (20) zetten zijn project tegen wapengeweld voort KD

21 augustus 2019

14u54 0 Showbizz Enkele weken geleden, op 6 juli, stierf Cameron Boyce (20) in zijn slaap. De nabestaanden van de Disney Channel-acteur zetten hun verdriet om in actie en zijn vastberaden om zijn activisme in leven te houden. Vrienden en familie van Cameron zetten hun schouders nu onder Wielding Peace, een project waar de acteur aan begonnen was, maar helaas niet kon afwerken.

De 20-jarige Amerikaanse acteur overleed in zijn slaap aan de gevolgen van een epilepsieaanval. Na de bekendmaking van het droevige nieuws stroomden de steunbetuigingen binnen op sociale media. “De aanhoudende stroom van liefde en steun die mijn familie krijgt, is zo mooi en wordt erg gewaardeerd”, aldus Camerons vader, Victor Boyce. Hij moedigde fans en vrienden van de overleden acteur vervolgens aan om zich in te zetten voor de goede doelen waar de Disney Channel-ster zijn steun aan gaf. The Thirst Project, een organisatie die zich inzet voor schoon drinkwater voor iedereen, liet op sociale media weten dankbaar te zijn voor de vele giften die het sinds het overlijden van hun bekende bondgenoot heeft verkregen. Om alles in betere banen te leiden, richtte Victor vervolgens The Cameron Boyce Foundation op.

The Cameron Boyce Foundation heeft momenteel drie doelen: het bewustzijn rond epilepsie vergroten, iedereen van drinkbaar water voorzien en het wapengeweld in de Verenigde Staten een halt toe roepen. Dat laatste probeert de Foundation te doen via het kunstproject Wielding Peace. Het was Cameron die het project opstartte en er later mee wou uitpakken. Helaas kon hij door zijn onverwachte overlijden nooit met het afgewerkte project naar buiten komen. Z’n beste vrienden doen het nu voor hem.

“Wielding Peace is een collectie van foto’s waarop je allerhande mensen hun wapen ziet trekken. Alleen is het wapen op de foto’s geen geweer maar voorwerpen die voor vrede en verbintenissen staan. Denk maar aan muziekinstrumenten, camera’s, eten en sportgerei”, aldus Cameron voor zijn dood. “Het is mij gelijk welk voorwerp we gebruiken, zolang het iemand maar creatief kan inspireren en het uitdrukt dat we dringend een ander wapen moeten kiezen.” Het project werd opgestart door Cameron en zijn twee beste vrienden, Sophie Reynolds en Karan Brar, tevens Disney-sterren. Zij zullen nu als ambassadeurs van het kunstproject optreden en de boodschap van Cameron verder uitdragen. “We hebben wapengeweld aanvaard als het nieuwe normaal, maar ik weiger om gevoelloos te worden voor het verlies van zovele levens. Ik wil dat toekomstige generaties opgroeien in een wereld waar ze zich veilig voelen en waar ze het gevoel hebben dat hun leven waarde heeft”, aldus Sophie. Het wapengeweld in de Verenigde Staten is een groot probleem. Dagelijks vindt er meer dan één schietpartij plaats. Al meer dan 250 mensen lieten daarbij het leven in 2019 alleen.