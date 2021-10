Naast Spring treden ook de nieuwe K3, Plop en Baba Yega op tijdens Rewind Party in het Sportpaleis

Royalty IN BEELD. Prinses Elisabeth viert 20ste verjaardag: deze unieke reeks toont haar van 0 tot (bijna) 20

6:29 Het is feest, want de Belgische prinses Elisabeth wordt vandaag precies twintig jaar oud. De ideale gelegenheid om in deze unieke fotoreeks terug te blikken op de bijzonderste momenten uit haar leven. Van haar allereerste foto, een skivakantie met de familie tot haar start aan de universiteit van Oxford.