Naast brillen nu ook kledij in pop-upshop Eline De Munck IDR

06 september 2019

Ze heeft met haar brillenmerk Odette Lunettes al een succesvolle pop-upwinkel op de Antwerpse Meir, maar vanaf morgen breidt Eline De Munck (31) haar imperium nog een beetje verder uit.

"In de tweede ruimte van de pop-up komt er een boutique store. Daar zal je de stuks van DEUX, mijn collectie bij ZEB kunnen shoppen. Ik heb opnieuw gekozen om een lijn op de markt te brengen met zakelijke, tijdloze en elegante kledij voor sterke vrouwen", zegt Eline. "De collectie is deze keer echt erg exclusief. Of het nu een top, broek of vest is: van ieder item zullen er in totaal maar 500 stuks beschikbaar zijn. In de pop-up vind je uiteraard het volledige gamma, maar ik wil de mensen ook een tikkeltje meer bieden. Zo zal je er ook riemen vinden van DEUX. Die zijn nergens anders te koop. Het loont dus echt de moeite om eens langs te komen."

Hoewel de collectie van Eline enkel op vrouwen gericht is, werd er ook aan de mannen gedacht. "Naast DEUX zal ook de herencollectie van Le fabuleux Marcel de Bruxelles te verkrijgen zijn. Partners hebben dus geen enkel excuus om thuis te blijven. (lacht)"