Naar Frankrijk kunnen ze niet, maar ‘Château Planckaert' gaat wel door zoals gepland Jacob De Bruyne

18 mei 2020

15u33 0 tv De tv-wereld kreunt onder corona, maar dat geldt niet voor de familie Planckaert. Hun docusoap ‘Château Planckaert’ staat nog steeds gepland voor het najaar. De opnames van de reeks waarin Eddy en co. een kasteel in Frankrijk opkalefateren, zijn net hervat. Al is dat voorlopig wel alleen in België.

Als er een ding zeker is in het televisiejaar van 2020 is het wel dat er niets meer zeker is. ‘Thuis’ en ‘Familie’ stopten twee maand vroeger dan verwacht, grote studioshows als ‘The Voice’ en ‘The Masked Singer’ werden uitgesteld naar een latere datum en nieuwe seizoenen van ‘Goed Verlof’ en ‘Donderden in Keulen’ werden zelfs uit geschrapt de planning.

Het is dus best bijzonder dat ‘Château Planckaert’, de docusoap rond de familie Planckaert die vorig jaar groots werd aangekondigd, toch gewoon doorgaat. De uitzenddatum in het najaar komt niet in gedrang, zegt de VRT. “Momenteel draait de ploeg met de familie Planckaert in België, die opnames zijn sinds kort weer kunnen opstarten. Natuurlijk houden ze, zoals bij alle producties, tijdens de opnames maximaal rekening met de geldende maatregelen en gebeuren de opnames in veilige omstandigheden.”

Opnames in Frankrijk

Naar Frankrijk om hun kasteel te renoveren kunnen de Planckaerts voorlopig nog niet. “De productie bekijkt wanneer ze de opnames in Frankrijk kunnen hervatten”, aldus de VRT nog. De opnames van de reeks gingen in januari van start, maar vanaf maart werd noodgedwongen de pauzeknop ingedrukt. “Natuurlijk heeft de productie voor de coronacrisis uitbrak al met de familie gefilmd in Frankrijk. Maar de planning van de reeks komt voorlopig niet in het gedrang”, besluit de omroep.

In ‘Château Planckaert’, geïnspireerd op het Nederlandse succesformat ‘Chateau Meiland’, bouwen Eddy Planckaert en de zijnen een verwaarloosd kasteel in Frankrijk om tot een mooie chambre d’hôte. De voormalig wielrenner en zijn vrouw Christa kochten het kasteel van Lodewijk XV in 2018 in een impulsieve bui, maar het gebouw heeft een totaalrenovatie nodig. Na een brand in 2015 was het dak van het pand immers volledig weg en werd de bovenste verdieping bijna helemaal verwoest.

B&B ligt stil

Verbouwen in Frankrijk is door corona nog even niet aan de orde en ook de B&B van de Plackaerts in de Ardennen ligt even stil. Een groot gemis voor dame des huizes Christa Planckaert. “We missen het”, zegt ze. “Het uitbaten van de B&B en de gasten die langskomen, maar uiteraard zijn er ook de financiële gevolgen. Het is net zoals voor alle horecazaken ook voor ons afwachten hoe het nu verder moet, want we voelen de gevolgen uiteraard. Maar klagen mogen we niet doen, het is voor iedereen moeilijk. We kunnen alleen maar hopen dat het virus zo snel mogelijk het land uit is.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.