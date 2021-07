Naar deze films en series over onsterfelijke figuren kan je blijven kijken

Wat als je het eeuwige leven had? Klinkt fantastisch, maar is dat ook wel zo? We speurden de streamingdiensten af en verzamelden voor onze Kijkgids vijf verhalen rond onsterfelijkheid, elk met hun eigen insteek en interpretatie. Van de dictatuur in ‘Immortality’(Streamz), tot de verveling in ‘Lucifer’ (Netflix) of de moeilijkheid van liefde als onsterfelijke in ‘The Age of Adaline’ (Netflix).

‘Immortality’ (2018) – Streamz

Een simpele pil geeft mensen het eeuwige leven. En het enige wat je moet doen om hem te krijgen is de regels te volgen die Sha Dishi, tegelijk opperheerser en religieus leider, bepaalt. Van politiek, tot religie, carrière en zelfs kinderplanning: alles gebeurt enkel en alleen op haar voorwaarden. Maar wanneer ze de teugels aan haar zoon wil overlaten, borrelt de spanning die al lang leefde op. Mensen revolteren, plegen zelfmoord... Deze intrigerende Europese minireeks werd enkele jaren gemaakt met onder meer de Nederlandse jonge acteur Yannick de Waal (27) in een hoofdrol.

The Age of Adaline (2015) - Netflix

Hét nadeel van niet te sterven terwijl andere dat wel doen: samen oud worden zit er niet meer in. Met exact dat probleem werd Blake Lively enkele jaren terug geconfronteerd in het aangrijpende drama ‘The Age of Adaline’. Na een mysterieus ongeval in de jaren 30, stopt bij Adaline Bowman het verouderingsproces. Terwijl haar kinderen en de wereld om haar heen blijft verouderen, blijft Adaline exact dezelfde. Om hartzeer te vermijden probeert ze zich ver van relaties en liefde te houden. Dat gaat relatief goed, tot ze bij toeval de charmante Ellis Jones (Michiel Huisman) ontmoet.

‘In Time’ (2011) - Prime Video

In de toekomst stoppen mensen met verouderen als ze 25 worden. Nadien leven ze nog één jaar, tenzij ze tijd bijkopen. Voor de elite betekent dit in de praktijk het eeuwige leven. En een kans om mooie jongen Justin Timberlake een decennium terug aan de start van zijn filmcarrière een knappe rol te geven. Nadat een wilde weldoener op zoek naar verlossing al zijn resterende tijd schenkt aan Will Salas (Justin Timberlake), wordt de man verdacht van moord en slaat hij met een gijzelaar op de vlucht. Al snel blijkt dat er iets schort aan het systeem dat mensen onsterfelijk maakt.

‘Lucifer’ (2016 - ...) - Netflix

Dat het eeuwige leven niet alles is, daar moet de duivel alles over weten. Want hoe hou je je voor eeuwig bezig met het kwellen van zielen? Niet, zo blijkt in de misdaadserie ‘Lucifer’. De heerser van de hel heeft er genoeg van en neemt een uitgebreide vakantie op aarde. Al blijft hij daar niet bij de pakken zitten. Al snel heeft hij in het zonnige, aardse Los Angeles zijn eigen nachtclub waar lekker zondigen de norm is. Na een gewelddadig incident daar raakt hij betrokken bij een moordonderzoek en ontdekt hij een nieuwe passie: het oplossen van moorden.

‘Deadpool’ (2016) - Disney+

Het was al jaren een passieproject van Ryan Reynolds: een verfilming van de comics rond Deadpool, de gewelddadige en verbale huurmoordenaar in het Marvel stripuniversum. En eentje die de facto onsterfelijk is. De mans genezende krachten zijn zo sterk dat zelfs een kogel in het hoofd hem niet kan stoppen en bij veroudering zijn cellen gewoon blijven vernieuwen. Voor het buitenbeetje in het Marvel universum leverde Reynolds ook een buitenbeetje van een film op. Provocerend, grappig, en spelend met alle verwachtingen die je van een superheldenfilm kunt hebben.

