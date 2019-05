Naaktmodel Marisa Papen veroorzaakt alweer controverse door naakt te dansen in orthodoxe wijk New York MVO

30 mei 2019

08u52 0 Showbizz Naaktmodel Marisa Papen heeft weer toegeslagen. De Limburgse staat bekend om haar protestfoto’s, waarmee ze “hypocriete gevestigde waarden” aanklaagt. Zo poseerde ze al naakt bij de klaagmuur en in Vaticaanstad. Dit keer trok ze naar een orthodox Joodse-wijk in Williamsburg, Brooklyn, New York. Papen komt vaak in de problemen dankzij haar foto’s, en ook hier was ze allesbehalve welkom.

“Arresteer haar! Ze loopt naakt over straat!”, klinkt het in de video waarin Marisa en haar consorten op de vlucht zijn voor de politie. Zelf komen ze ermee weg door bij hoog en laag te beweren dat er niets aan de hand was. Marisa poseerde echter wel degelijk naakt bij een synagoge en school voor ongehuwde Joodse jongens. En dat alles op Poerim, een feestdag voor de Joodse bevolking. Toen het even later begon te regenen, stapte ze uit hun auto om nog even een dansje te doen... ook naakt.

Marisa postte een video van haar avontuur op YouTube. “Iemand heeft op me gespuugd, letterlijk”, vertelt ze de ordediensten. Ze werd namelijk even achtervolgd en nageroepen door een kwade menigte.

Het is lang niet de eerste keer dat ze zoiets doet. In oktober vorig jaar kwam ze nog in opspraak omdat ze naakt poseerde bij een bekende Turkse moskee. “Dit is geen schreeuw om aandacht, maar een schreeuw om verandering”, zei ze toen.