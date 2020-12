Naaktmodel Marisa Papen riskeert 7 jaar cel na fotoshoot in Turkije

Showbizz Vlaamse werkneem­ster doet boekje open over exclusieve seksclub van de sterren: “Wat hier gebeurt, tart alle verbeel­ding”

9 december Dat er opschudding is ontstaan over seksclub SNCTM, dat zich profileert als ‘de meest exclusieve ter wereld’, was bekend. De deuren van de club vol sterren en beroemdheden zijn immers al maanden geopend, hoewel de coronacrisis nog steeds blijft voortrazen. Wie al die ontwikkelingen op de voet volgt, is Vlaams Playboy-model Debby Gommeren, die jarenlang in Los Angeles woonde en goed bevriend is met de eigenaars van SNCTM. Als gewezen werkneemster van de club weet zij bovendien als geen ander welke taferelen zich er afspeelden achter de gesloten deuren. “In ‘de kerker’ zijn enkel de hoogsten in rang welkom.”