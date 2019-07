Naaktmodel Marisa Papen is al zeven jaar single: “Soms heb ik een lover, soms een paar” Redactie

02 juli 2019

15u09

Bron: Humo 10 Showbizz Marisa Papen (27) maakt nu al een paar jaar taboedoorbrekende naaktfoto’s. Zo stond ze onder meer in haar blootje in de Turkse Hagia Sofia en onlangs nog in een Joods Orthodoxe wijk in New York. Opvallende acties die ook de Amerikaanse Playboy niet ontgingen. De Limburgse staat deze maand, als eerste Belgische, op de cover van het blootblad. Al gaat de missie van Papen op dit moment niet samen met een vaste relatie, vertelt ze in Humo.

“Over de liefde ben ik de laatste tijd steeds vaker aan het nadenken”, vertelt het voormalige Instagrammodel. “Is dat iets wat ik op dit moment in mijn leven wil of niet? Ik ben al zeven jaar single. Soms heb ik een lover, soms een paar tegelijkertijd - maar ik ben een open boek en dus altijd heel eerlijk met iedereen. (Denkt na) Uiteindelijk zijn we allemaal op zoek naar de liefde - het is de sterkste emotie die er is. Maar mijn leven steekt nu al vol andere emoties, misschien is dat voorlopig genoeg. Iets wat twee weken bestaat en daarna afloopt, kan ook heel intens en mooi en liefdevol zijn.”

Papen is een vrije geest en verblijft op dit moment in Parijs, een echte thuis heeft ze niet meer, vertelt ze. “Ik heb mijn appartement verkocht en mijn meubelen weggegeven”, klinkt het. “Thuis is een gevoel dat ik met me meedraag, dat hoeft niet echt een plaats te zijn. De omgeving verandert wel, maar we blijven op de aarde - zeker als je in Europa of Amerika blijft, is het overal basically the same. Al mijn spullen zitten in een groene Kipling-tas die ik van mijn oma heb gekregen. En als het koud begint te worden, ga ik bij mijn ouders of bij vrienden warmere spullen in mijn rugzak steken.”

