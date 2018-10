Naaktmodel Marisa Papen (26) uit de kleren aan bekende Turkse moskee HR

23 oktober 2018

10u07

Bron: Marisa Papen 0 Showbizz Marisa Papen (26) doet het weer. Het naaktmodel uit Limburg is niet om een stunt verlegen. Deze keer trok ze met fotograaf Jesse Walker naar Istanbul. Gehuld in een boerka poseerde ze naakt in de voormalige moskee Aya Sofia. “Dit is geen schreeuw om aandacht, maar een schreeuw om verandering”, zegt ze.

Marisa Papen poseerde eerder dit jaar al naakt aan de klaagmuur in Jeruzalem. In april 2017 belandde ze zelfs een nachtje in een Egyptische cel na een fotoshoot in een tempel nabij Luxor. Deze keer provoceert ze met naaktfoto’s in de Turkse hoofdstad Istanbul, aan de Aya Sofia. Die voormalige moskee is nu een museum en een bekende toeristische trekpleister. Ze trok ernaartoe om foto’s te maken voor Enki Eyewear, een merk van zonnebrillen.

“We hadden geen echt plan, zoals in Egypte”, vertelt Marisa. “We waren niet goed voorbereid.” De twee kochten een boerka in de Grand Bazaar en trokken naar de Aya Sofia. “We deden de lange rij om binnen te raken. Eens binnen, waren we verbaasd door het grote aantal beveiligingscamera’s.”

Marisa en haar fotograaf vonden op de eerste verdieping een plek om foto’s te maken. “We bleven er een kwartier wachten, maar er kwamen voortdurend mensen langs. Toen een begeleide groep passeerde waarvan iedereen naar de gids luisterde, was het game-time.” Marisa trok haar boerka omhoog, en Jesse trok gedurende vijf seconden foto’s. Daarna gingen ze ervandoor en konden het museum zonder problemen verlaten.

Helaas bleken de foto’s niet goed genoeg, en moesten ze nog een tweede keer teruggaan. Maar ook dat verliep zonder problemen. De politie zou hun hotel wel bezocht hebben een dag na hun vertrek uit Istanbul. Het personeel van hotel zou ondervraagd zijn.

De controversiële foto’s zijn volgens het model geen schreeuw om aandacht, wel een schreeuw om verandering. “Zodra we op de aarde komen, worden we op een pad geduwd”, schrijft de Limburgse op haar blog. “Een pad dat we misschien niet eens willen volgen. Afhankelijk van waar we geboren zijn, wordt alles voor ons beslist, voordat we de kans krijgen om voor onszelf te denken.”

Met de foto’s wil ze iedereen aansporen voor zichzelf te denken. “We proberen mensen te helpen om zich los te maken van hun mentale gevangenschap door regeringen en religies.”

“Veel mensen vinden ons waarschijnlijk gek omdat we dit doen”, vervolgt Marisa. “Maar er zou niets verkeerds mogen met aan de wereld te tonen wat God heeft geschapen.”

Na hun bezoek aan Istanbul trokken de twee nog verder door Turkije, maar dat liep niet altijd van een leien dakje. “Op een van de locaties probeerden we drie dagen lang om foto’s te trekken, maar we werden de hele tijd gevolgd door de beveiligingsdiensten”, zegt Marisa. “Overal zagen we gewapende mannen. Daar zijn we vertrokken zonder foto’s te maken.”

