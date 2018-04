Na zware druk op de social media: blanke zangeres zegt rol van Maria uit 'West Side Story' af TC

25 april 2018

16u04 0 Showbizz Broadway-ster Sierra Boggess zou normaal de rol van Maria zingen tijdens de opvoering van 'West Side Story' tijdens de BBC Proms. Maar na zware kritiek op de social media en beschuldigingen van racisme en discriminatie, besloot de zangeres om de opdracht af te zeggen.

De BBC Proms zijn een jaarlijkse traditie in augustus. Dit jaar plant de organisatie een reeks concerten van het John Wilson Orchestra in de bekende Royal Albert Hall. Daar zal de muziek van de musical 'West Side Story' gebracht worden om de 100ste verjaardag van componist Leonard Bernstein te vieren. Maar toen bekend raakte dat Sierra Boggess de liedjes zou zingen van het personage Maria, brak de hel los op de social media. Op Twitter en aanverwanten werden de woorden 'racisme' en 'discriminatie' het vaakst gebruikt.

Excuses

De kritiek klonk zo fel dat Sierra Boggess, een blanke Amerikaanse uit Colorado, nu zelf besliste om zich terug te trekken uit het project. "Na veel nagedacht te hebben, realiseerde ik me dat als ik dit concert zou doen, ik opnieuw latina-zangeressen de kans zou ontnemen om deze prachtige rol te zingen. Voor hen is dit een belangrijke rol omdat ze op die manier hun gemeenschap kunnen vertegenwoordigen op het podium. Sinds aangekondigd werd dat ik deze rol zou zingen, raakte ik betrokken bij veel discussies. En die hebben mijn blik verhelderd. Een blanke zangeres kiezen voor deze hulde-concerten zou opnieuw een miscasting zijn. Ik wil me verontschuldigen dat dit inzicht niet sneller kwam en ik zet met plezier een stap opzij om een beter geschikte zangeres de kans te geven om van deze productie een succes te maken."

"Historische discriminatie"

Acteur Ayesha Caseley-Hayford, lid van Act of Change dat vecht voor meer diversiteit in de showbizzwereld, juicht de beslissing van Sierra toe. "Zo maakt ze een einde aan een historische discriminatie die al aan de gang is vanaf het moment dat 'West Side Story' voor het eerst werd opgevoerd in 1957", klonk het. "Want al die jaren waren het vooral blanke actrices die de rol van Maria mochten vertolken." Het meest bekend is natuurlijk Natalie Wood, een Amerikaanse van Russische afkomst, die rol speelde in filmmusical uit 1961. "Maar ook in Broadway-shows of opvoeringen in de Londense West End waren het zelden artiesten met Zuid-Amerikaanse roots die de rol speelden. Nochtans is Maria een Puerto-Ricaans personage."

Wat doet Steven Spielberg?

Velen kijken nu ook uit naar wat regisseur Steven Spielberg zal doen. Hij plant een remake van de musical uit 1961. Die film zou in 2020 in de zalen moeten komen. Momenteel is de film in preproductie en is de casting volop bezig. Volgens verschillende bronnen in Hollywood lijkt Spielberg de fouten uit het verleden te willen rechtzetten. "Hij is op zoek naar een talentvolle latina-actrice om de rol van Maria te spelen", klinkt het. Daarbij vallen namen als Selena Gomez, Gina Rodriguez en Eiza Gonzalez.