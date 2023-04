Na zwaar ongeval met sneeuwruimer: Jeremy Renner bedankt het ziekenhuispersoneel

Jeremy Renner deelde afgelopen weekend hartverwarmende beelden in zijn verhaal op Instagram. Hij keerde - vergezeld door zijn wandelstok - terug naar het Renown Regional Medical Center in Nevada, om het ziekenhuispersoneel persoonlijk te bedanken voor alle goede zorgen. “Ik moest de geweldige groep mensen die mijn leven hebben gered opnieuw een bezoekje brengen", schreef Renner bij de groepsfoto. Hij poseerde in het midden van de groep mensen, die voor een scherm stonden waarop ‘welkom terug’ stond afgebeeld. Verder deelde hij nog een foto met de chirurg zelf - met als bijschrift ‘dank u’ - en nam hij nog een foto voor het gebouw.

Het ziekenhuis deelde vervolgens de foto’s op hun Instagrampagina:

Lange revalidatie

Jeremy Renner werd op nieuwjaarsdag in kritieke toestand afgevoerd en verklaarde ‘meer dan dertig botten te hebben gebroken’. De acteur begon aan een zeer lange revalidatie, maar betrekt zijn volgers graag in zijn herstelproces door geregeld nieuwe updates te delen op sociale media. Jeremy toonde eerder dat hij volop aan het trainen is op een hometrainer en sloeg eind maart iedereen met verstomming door een clip te delen waarin hij zijn eerst stappen zet, dankzij een anti-zwaartekrachtloopband. In april werd hij voor het eerst in het openbaar gespot in het gezelschap van een gemotoriseerde scooter én niet veel later met een wandelstok.