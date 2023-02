Na zorgwekkend gedrag op tour: fans maken zich zorgen om rapper Post Malone

TV Moest Jack écht sterven in ‘Titanic’? Dina Tersago en Andy Peelman zoeken het uit in ‘Ze zeggen dat’: “Zo had het gekund!”

Een nieuw seizoen van ‘Ze zeggen dat’ is in aantocht. Aangezien de film ‘Titanic’ 25 jaar geleden uitkwam, vinden Andy Peelman (39) en Dina Tersago (44) het hoog tijd om voor eens en altijd uit zoeken of Jack en Rose niet allebei op de houten deur hadden gepast. Van “zo raken we allebei onderkoeld” tot “zo had het gekund”. Slaagt het duo in hun opzet?

