Na zomerbar weldra ook winterbar voor Christoff: zanger wil vervolg breien aan horecasucces

Bekend Vlaanderen komt er graag en donderdag vierde Niels Destadsbader er nog zijn 33ste verjaardag. Maar sinds ‘Salida’ de deuren opende, vonden ook fans van lekker eten én fans van Christoff de weg naar het restaurant in Roosdaal. “In september hadden we een extra weekend aangekondigd en in drie uur tijd kregen we maar liefst 1.500 reservaties binnen”, aldus de zanger.

En dat opent perspectieven. Want ‘Christoff’ denkt inmiddels luidop aan een wintereditie van zijn concept. “Ik blijf voorzichtig, want we moeten nog even afwachten hoe mijn concertkalender eruit zal zien en of er deze winter al dan niet kerstconcerten komen. Maar we smeden wel degelijk plannen om vanaf oktober te starten met een winterbar.” En daarbij stelt de zanger - die intussen dertig mensen tewerkstelt - één voorwaarde. “Als we het doen, dan enkel als ik hier ook quasi dagelijks kan zijn. Tot nog toe was ik deze zomer slechts één dag niet aanwezig, en ik vind dat dat zo hoort. En ik weet intussen ook echt hoe hard er gewerkt wordt in de horeca. Als ik nu op restaurant ga, is dat met een heel ander gevoel.”