Na zijn zwaar motorongeval van enkele maanden geleden: Junior Planckaert wordt rallypiloot

Duncan Laurence als eerste Eurosong­win­naar in 45 jaar in Amerikaan­se top 100

24 juni Duncan Laurence (27) is de eerste songfestivalwinnaar in 45 jaar die in de Billboard Hot 100 staat. Dat is de ranglijst van de muziekindustrie in de Verenigde Staten. Brotherhood of Man ging hem met ‘Save You Kisses For Me’ in 1976 als laatste voor. Måneskin, de winnaar van dit jaar, doet het met meerdere liedjes wereldwijd goed, maar de Italianen staan nog niet in de Hot 100.