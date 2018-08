Na zijn overtreding van 300km/u met Audi: Rapper Boef in september voor rechter Redactie

22 augustus 2018

14u46 0 Showbizz Rapper Boef staat op 11 september voor de rechter in Tilburg. De 25-jarige Sofiane Boussaadia, de echte naam van de artiest, moet zich voor de rechter verantwoorden voor drie keer te hard rijden, meldt het Nederlandse televisiestation Omroep Brabant.

Een van de snelheidsovertredingen beging Boef in juni 2016. Hij reed toen in een Audi met 300 kilometer per uur op de teller door Tilburg en Berkel-Enschot. Het filmpje dat hij hiervan maakte werd massaal bekeken.

Het is niet de eerste keer dat Boef voor de rechter staat. In januari vorig jaar kreeg hij van de politierechter in Breda een taakstraf van tachtig uur, waarvan veertig voorwaardelijk. De rapper had zich schuldig gemaakt aan het beledigen van een agent in een van zijn filmpjes op social media. In mei kreeg hij nogmaals een taakstraf van twintig uur voor het vernielen van een politieauto. Hij sprong in Zoetermeer twee keer op een politieauto terwijl zijn vrienden toekeken.