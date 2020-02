Na zijn inzinking: Jan Smit verbleef een maand in Spaanse kliniek Redactie

18 februari 2020

08u33

Bron: AD 0 Showbizz Jan Smit is afgelopen najaar een maand lang in een kliniek in Spanje behandeld voor een burn-out. Om verder te herstellen brengt hij bovendien een deel van zijn tijd door in een gehuurd appartement buiten Volendam, even weg van zijn gezin.

Half november maakten Smit en zijn management bekend dat de zanger de rest van het jaar niet meer zou optreden. Als reden gaven zij toen keelklachten op. “Ik ondervind momenteel te veel hinder van lichamelijke klachten. Het is daarom op dit moment gewoon tijd om voor mijzelf en mijn gezondheid te kiezen, hoezeer me dat ook spijt naar al mijn trouwe fans toe", schreef de Volendammer destijds in een post op Instagram.

Nu blijkt dat de zanger er ook psychisch doorheen zat. Hij zou in de Spaanse kliniek zijn behandeld door een groep Nederlandse psychotherapeuten. Eenmaal terug in Volendam heeft Smit een appartement gehuurd waarin hij verblijft als de drukte van zijn gezin hem teveel wordt. “Thuis is het vaak te druk voor hem”, zegt manager Aloys Buys tegen de Telegraaf.

Behoefte

“Met drie kinderen in de leeftijd van twaalf, negen en zes wordt het hem thuis weleens teveel, als ze ook nog vriendjes en vriendinnetjes van school meenemen. En van die kinderen kun je niet verwachten dat ze altijd rekening houden met papa die rust wil”, legt Buys uit. “Jan heeft daar die plek nu, buiten Volendam, waar hij dag en nacht terecht kan zodra hij daar behoefte aan heeft. Zijn therapeut vond dat de beste oplossing, voorlopig.”

Smit treedt voorlopig nog niet op, wel is hij zich aan het voorbereiden op de presentatie van het Eurovisie Songfestival dat in mei in Rotterdam wordt gehouden.