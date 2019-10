Na zijn felle kritiek: Pieter Aspe keert terug naar de Boekenbeurs en betaalt je toegangsticket deels terug KD

17 oktober 2019

Wie vorig jaar door Pieter Aspe op de Boekenbeurs een boek wou laten signeren, was eraan voor de moeite. De misdaadauteur vond de inkomprijs te hoog en stuurde zijn kat naar de Boekenbeurs. Dit jaar zit hij er wel, maar niet zonder een knipoog. De auteur betaalt het toegangsticket van zijn fans deels terug.

Na een jaar afwezigheid, komt Pieter Aspe terug naar de Boekenbeurs in Antwerpen. Bij aankoop van zijn nieuwe boek ‘Van In Episode 2', krijg je een kortingbon van 5 euro. Die kan je inruilen bij een erkende boekhandel op je volgende boek van Pieter Aspe. Zo krijgen fans de helft van hun toegangsticket door de schrijver terugbetaald. Pieter Aspe is op 1, 2, 3, 9, 10 en 11 november aanwezig op de beurs, waar hij telkens vanaf 13 uur signeert.

Vorig jaar zette hij de Boekenbeurs ook al een hak door zijn eigen gratis signeersessie te organiseren in zijn stamcafé. “Die inkomprijs van tien euro zit me écht dwars. Betalen om een boek te mogen kopen: dat vind ik erover”, zei Aspe toen. “Ik ben niet tégen de Boekenbeurs, maar ik vind het hele concept achterhaald. De organisatoren willen gewoon zo veel mogelijk omzet draaien.”