Na zijn bezoek aan Leon: confrontatie tussen Raven en Lars loopt uit de hand

TVHet durft al eens botsen tussen Lars en Raven in ‘Familie’, maar in de aflevering van vrijdag is een discussie tussen de twee serieus uit de hand gelopen. Lars ging zonder medeweten van Raven op bezoek bij Leon en daar is zijn zoon duidelijk niet blij mee. “Altijd maar manipuleren”, klinkt het.