Na zes maanden maakt Jennifer Lawrence geslacht en naam kind bekend

In het interview vertelt ze voor het eerst over haar ervaringen als moeder. “Het is zo eng om over het moederschap te praten. Alleen omdat het voor iedereen zo anders is. Als ik zeg: “Het was vanaf het begin geweldig.” Dan zullen sommige mensen denken: “In het begin was het niet geweldig voor mij”. En voelen ze zich misschien slecht.” Ze gaat verder: “Gelukkig heb ik zoveel vriendinnen die eerlijk waren tegen mij. Voor de bevalling zeiden ze: “Het is eng. Je hebt misschien niet meteen een connectie. Je wordt misschien niet meteen verliefd.””