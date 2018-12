Na zes jaar: VandaVanda houdt reünie bij Qmusic TDS

17 december 2018

12u04

Bron: QMUSIC 0 Showbizz Vanochtend kregen Sam De Bruyn, Wim Oosterlinck en Heidi Van Tielen een mystery guest uit de 00's over de vloer in de ochtendshow van Qmusic, naar aanleiding van de Top 500 van de 00's. De vragen ‘hebben jullie ooit een nummer 1-hit gehad in de 00's?’ en ‘zijn jullie bekend van een talentenjacht?’ waren doorslaggevend: het was niemand minder dan VandaVanda.

Na zes jaar kwamen Tiziana, Hans, Karolien, Iris en Frédéric nog eens samen voor een korte reünie: “Het was een leuke tijd en een hele ervaring die ze ons nooit meer gaan afpakken. Ik ben blij dat we elkaar vandaag nog eens terugzien”, vertelde Karolien. Wat natuurlijk niet mocht ontbreken in de ochtendshow: hun nummer 1-hit ‘Sunshine After The Rain’. “We zijn zelf benieuwd om het te brengen, want het is zes jaar geleden dat we nog eens samen gezongen hebben. Het kan dus enorm tegenvallen, waarvoor nu al onze oprechte excuses”, lachte Frédéric.

Het ochtendtrio wilde ook weten wat ze in het dagelijkse leven doen: Tiziana is militair, Hans is aan de slag als klantenmedewerker bij Pro Mente, Karolien werkt samen met haar man in een kapsalon, Iris zit bij Radio 2 en Frédéric is terug te vinden op de Sales-afdeling van MEDIALAAN - de Persgroep Publishing. Heidi verklapte bij de onthulling van VandaVanda ook nog iets aan de Q-luisteraars: “Ik heb in 2000 meegedaan aan de audities van Popstars, die zij hebben gewonnen.”