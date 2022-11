Na zes jaar stilte maakt Rihanna comeback, maar... Zingen is een bijverdienste voor ’s werelds rijkste vrouwelijke artiest

CelebritiesWelgeteld 2.465 dagen. Zo lang heeft Rihanna (34) haar fans laten wachten op nieuwe muziek, maar nu is ze terug. Haar single ‘Lift Me Up’ luidt een nieuw hoofdstuk in haar leven in. Een volwassen geluid, geproduceerd door een kersverse mama van een zoontje. Wat niet is veranderd: de geldmachine die Rihanna’s fortuin heeft aangedikt tot 1,7 miljard euro. Haar imperium uitgelicht in ‘Dag Allemaal’.