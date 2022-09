Na zes jaar komt er een einde aan Rode Neuzen Dag, maar er is een alternatief in de maak

Rode Neuzen Dag - een initiatief van VTM, HLN, Qmusic en Belfius - werd zes jaar geleden voor het eerst georganiseerd. De goededoelenactie wilde mentale problemen bij jongeren uit de taboesfeer halen en bespreekbaar maken. Elk jaar werden er verschillende acties op poten gezet om geld in te zamelen. Maar dat verhaal eindigt nu. De leemte die Rode Neuzen Dag nalaat wordt wel opgevuld door een nieuw concept voor jongeren, waar op dit moment de laatste hand aan wordt gelegd. Wat het precies wordt, is nog niet bekend gemaakt. Zeker is wel al dat het dit keer breder moet gaan dan enkel mentale problemen. “We keren terug naar de essentie van wie jongeren zijn en welke cruciale rol zij spelen in onze maatschappij”, klinkt het bij Kris Vervaet, CEO DPG Media België, en Olivier Onclin, lid van het directiecomité van Belfius. “We geloven enorm in de kracht van deze generatie en willen hen in de schijnwerpers plaatsen. We willen meer dan ooit jongeren een stem geven en samen met heel Vlaanderen ontdekken waartoe zij allemaal in staat zijn. Onze boodschap aan iedereen die samen met ons gelooft in wat jongeren ons te bieden hebben: hou onze communicatiekanalen in de gaten en maak jullie agenda vrij in het voorjaar van 2023!”