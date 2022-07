Na zandstormen kampt An Swartenbroekx nu ook met waterschaarste: “Geen water om het toilet door te spoelen”

Nederland­se fan mag plots met Ed Sheeran duet zingen voor volle Amsterdam­se Arena: “Ik kan het nog steeds niet geloven!”

De Nederlandse Sven Haverkamp wist even niet wat hem overkwam toen Ed Sheeran hem plots een microfoon overhandigde voor een volle Amsterdamse Arena. Even daarvoor had Ed de fan namelijk gespot met zijn bordje waarop “Wil je samen een liedje zingen?” stond geschreven. De Britse zanger twijfelde niet en even later stond Sven zo samen met Ed ‘Castle on the Hill’ te zingen. Voor Sven was het alvast een onvergetelijke ervaring.

16 juli