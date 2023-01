Na vijf weken zijn ‘Temptation Island’-ster Megan en haar Dennis al verloofd: “Ik heb haar een en ander uitgelegd qua boekhouding”

Celebrities “Ik wou dat ze er geld voor aannam, ze zou miljoenen hebben verdiend”: zoon van Pamela Anderson over de sekstape van zijn ouders

Helaas ontkwam ook Brandon Thomas Lee (26) niet aan de sekstape van zijn ouders Pamela Anderson (55) en Tommy Lee (60). In de aankomende Netflixdocumentaire over Anderson spreekt ook hij zich uit over de heisa en het effect dat het op hem had. “Beelden zien van je ouders die seks hebben, is een heel nieuw level.”

19:42