Na vijf jaar cel: zoon van Michael Douglas treedt in voetsporen van zijn papa en opa TC

14u20 0 Photo News Showbizz Cameron Douglas heeft rol in nieuwe film te pakken. De zoon van topacteur Michael Douglas en kleinzoon van levende Hollywoodlegende Kirk Douglas heeft zijn eerste film opgenomen sinds hij uit de gevangenis werd vrijgelaten.

Cameron speelt de hoofdrol in de kortfilm 'Dead Layer', die binnenkort op allerlei filmfestivals getoond zal worden. Het lijkt de man dus menens om zijn leven (en acteercarrière) weer op het juiste spoor te krijgen.

Cameron zat vijf jaar in de cel wegens druggebruik en drugshandel. Nadat hij ook in de gevangenis op drugsbezit werd betrapt, vreesde zijn familie dat het nooit nog goed zou komen met hem. Maar sinds hij in augustus 2016 weer vrijkwam, lijkt hij het rechte pad toch teruggevonden te hebben. Wat nu resulteert in dit filmwerk.

Cameron hoopt, na een paar eerdere pogingen in de nillies, nu echt in de voetsporen van zijn vader en grootvader te kunnen treden. Michael gaf al aan dat hij zijn zoon wil steunen in die ambitie.