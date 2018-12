Na verontrustende berichten over zelfmoord: comedian Pete Davidson in goede handen DBJ

16 december 2018

13u41 0 Showbizz Nadat dit weekend verontrustende berichten naar buiten kwamen over de gezondheid van Pete Davidson (25), is hij nu in goede handen. De politie van New York heeft contact met hem gehad. De comedian en acteur had op Twitter een bericht gedeeld waarin hij stelde “niet meer op deze aarde” te willen zijn.

“Ik wil echt niet meer op deze aarde zijn”, schreef Davidson in het bericht op Instagram en Twitter. Even later verwijderde hij zijn Instagram-account. “Ik doe mijn best om hier te blijven, maar ik weet echt niet hoe veel langer ik het nog vol kan houden. Alles wat ik ooit heb proberen te doen, was het helpen van mensen. Onthoud dat ik dat heb gezegd.” Ook andere sterren gaven aan zich zorgen te maken om Davidson. Al snel werd duidelijk dat de comedian veilig was. Hij was met collega’s van het tv-programma Saturday Night Live de sketches aan het oefenen. Davidson kampt al langer met zijn mentale gezondheid. Dit jaar verbrak hij zijn verloving met zangeres Ariana Grande.

Ruzie

De 25-jarige acteur ging ook nog in op de ruzie tussen zijn ex Grande en Kanye West. De rapper reageerde op een tweet van de zangeres en zei dat hij ook mentale problemen had. Davidson vond het “goed dat West voor zichzelf opkwam”. De comedian schreef dat meer compassie zou moeten zijn voor mensen die worstelen met depressies. Grande reageerde direct en schreef dat ze echt niemand pijn wilde doen met haar tweet. Ze liet de comedian weten dat ze hem altijd wil helpen als dat nodig mocht zijn.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.