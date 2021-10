Na vandaag is Klaasje geen K3'tje meer: Hanne en Marthe nemen emotioneel afscheid tijdens laatste show

Via de sociale media deelde Studio 100 vanavond verschillende beelden van het afscheid. “Vandaag is het zover: onze allerlaatste K3-show samen met Klaasje”, lieten ze de fans weten. Maar ook: “Nog een laatste keer knallen!” en “Niet vergeten: blijf altijd in jullie dromen geloven!”

Klaasje kondigde eerder dit jaar zelf aan dat ze na zes jaar de stekker uit haar carrière bij de meidengroep trekt. De zoektocht naar haar opvolger in ‘K2 Zoekt K3’ is nog volop aan de gang, maar toch moesten Hanne en Marthe vandaag dus afscheid nemen van hun collega. “Het moment is daar”, moest Hanne haar tranen verbijten. “Ik ga nooit vergeten dat ik jou voor het eerst ontmoette bij ‘K3 zoekt K3', en dat ik jou meteen een fijne persoonlijkheid vond. Er was ook een moment van magie, en dat was toen jij ‘Banger Hart’ zong bij de generale repetities. Je stond op het podium, en ik dacht: ‘Wauw, als er iemand K3 moet worden, dan is het Klaasje wel.’”

“Je kon nu zes jaar lang je magie verspreiden en ik vond het een eer om naast jou te mogen staan en mee te mogen genieten van die magie”, ging Hanne verder. “We hebben enorm gelachen en ik heb veel van jou geleerd. We zijn als zusjes voor elkaar geworden met z’n drietjes. Ik ga je ontzettend hard missen.”

‘Ik zie je graag’

Ook Marthe had nog een laatste boodschap klaar: “Ik was van plan om iets voor te bereiden, maar ik besefte al snel dat mijn brief te lang zou worden. Dus ga ik het kort houden: ik wil beginnen met het feit dat je ongelofelijk graag zie. Jij betekende binnen K3 toch wel veel voor mij. Vooral met je enthousiasme en je vrolijkheid: elke keer dat we iets moesten doen waar we misschien te moe voor waren, was jij er om ons op te vrolijken. En dat heeft mij die zes jaar lang door alle moeilijke tijden getrokken.”

Hanne en Marthe wilden nog benadrukken dat ze de keuze van Klaasje om uit de groep te stappen begrijpen én respecteren. “Ik sta achter je keuze en ben blij dat jij je gevoel gevolgd bent”, zei Marthe. “Maar dat wil niet zeggen dat ik blij ben, want ik ging veel liever nog 10 jaar verder met ons drieën. Het voelt zo goed tussen ons, en ik hoop dat we dat in de toekomst zullen kunnen houden.”

Als laatste nam ook Klaasje zelf nog het woord. “Dit moment moest er eens aankomen. Maar als het daar dan is, dan is het toch ontzettend moeilijk”, vertelde ze emotioneel. “Jullie woorden raken mij heel diep. Het voelt zo moeilijk om dit nu op deze manier af te sluiten, maar ik weet wel dat ik de keuze weloverwogen heb genomen.” Naast de voltallige crew en het publiek, wilde Klaasje vooral haar dankbaarheid uiten naar Hanne en Marthe toe: “Ik wil jullie twee bedanken voor alles wat we samen hebben meegemaakt, het was echt een hele intense periode. Maar misschien wel de allermooiste periode uit mijn leven. En daar ben ik jullie heel erg dankbaar voor. Voor alle steun, voor alle gezelligheid, voor alle gekke dingen, voor alle leuke dingen en voor alle moeilijke dingen. Vergeet nooit dat jullie voor altijd in mijn hart zitten.”

Toch is dit nog niet het definitieve afscheid van K3: Klaasje, Hanne en Marthe zullen nog éénmalig als trio op de planken staan voor ‘Back To The Nineties & Nillies’, dat op 6 november doorgaat in het Sportpaleis.

