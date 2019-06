Na uitstapje met Bono: Obama op visite bij George Clooney Bieke Cornillie

25 juni 2019

05u00 0 Showbizz Het is gezellig op vakantie bij de Obama's. Na een uitstapje met Bono, gingen Barack Obama en Michelle afgelopen weekend op bezoek bij George en Amal Clooney in hun buitenverblijf aan het Comomeer in Italië.

Barack en George arriveerden per boot en meerden niet ver van het huis aan. De heren waren daarbij opvallend netjes gekleed - ze arriveerden beiden in pak. Volgens Italiaanse media gingen de Hollywoodster en mensenrechtenactiviste Amal zaterdagavond al uit eten met de voormalige president en zijn first lady. Voor de ontmoeting werd een veiligheidsperimeter van 300 meter rond het domein ingevoerd.

De Obama's maken momenteel samen met hun kinderen Sasha en Malia een rondreis door Europa om te vieren dat jongste dochter Sasha haar middelbare school heeft afgerond.