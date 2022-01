Na tien jaar reed Koen Wauters opnieuw de Dakar-rally: “Nono wil binnen een paar jaar meedoen”

Celebrities Rupert Grint over lastige relatie met J.K. Rowling: “Ze is een tante waar ik het niet mee eens ben”

Rupert Grint (33) heeft zich uitgesproken over z’n relatie met J.K Rowling in een column van ‘The Times’. In de tekst laat de acteur weten dat hij de schrijfster ziet als een soort tante. “Ik ben het niet per se eens met alles wat mijn tante zegt, maar ze is nog steeds mijn tante. Het is een lastige.”

17 januari