Na tien jaar krijgt deze film met Halle Berry eindelijk een bioscoop-release TC

27 april 2018

14u40 0 Showbizz Het drama 'Frankie & Alice' werd al in 2008 opgenomen, maar kreeg nooit een echte release in de bioscoop. Nu komt de film met Halle Berry in de hoofdrol verrassend genoeg alsnog in de cinema terecht.

'Frankie & Alice' vertelt het verhaal van een zwarte nachtclubdanseres in de jaren '70, die aan een bipolaire stoornis lijdt en van het ene drama in het andere verzeild raakt. De film werd in 2008 gedraaid en zou in 2010 in de cinema verschijnen. Hij werd dat jaar ook vertoond op het Filmfestival van Cannes en kreeg daar best goeie kritieken. Toch werd de officiële bioscooppremière altijd uitgesteld. Even leek het erop dat de film in 2014 dan toch zou uitkomen, maar snel na de aankondiging van dat bericht, werd het ook weer herroepen. Uiteindelijk verscheen de film nooit in de zalen. In Zweden en Duitsland kwam de film in 2015 wel al uit op DVD. Dat ook de daar erg populaire acteur Stellan Skarsgard een hoofdrol speelde, had daar veel mee te maken.

Tijdsgeest

Dat de film nu toch wordt uitgebracht in de States lijkt nu misschien verrassend, maar is dat volgens filmkenners niet. "Tien jaar geleden lagen de thema's in de film nog erg gevoelig. Een psychische ziekte, seksueel misbruik door een blanke racist, geweld tegen vrouwen... Het is toch zware kost allemaal. Filmbonzen vreesden dat het bioscooppubliek daar niet klaar voor was. Maar de visie op die thema's is nu helemaal veranderd. In de huidige tijdsgeest kunnen die zware onderwerpen wel aan bod komen in een Hollywoodfilm. Het recente succes van soortgelijke 'zware' films als '12 Years a Slave', 'The Butler', 'Moonlight' en 'Mandela: Long Walk to Freedom' bewijst dat. Films die een aanklacht zijn tegen de verdrukking van Afro-Amerikanen deden het recent goed bij critici én aan de kassa. Vandaar de beslissing om ook deze film alsnog uit te brengen." Of 'Frankie & Alice' ook de oversteek naar Europa zal maken valt af te wachten, maar is niet uit te sluiten. "De laatste film van Halle Berry, 'The Call', deed het beter in Europa dan in Amerika. Dat zou het filmhuis ook wel kunnen inspireren tot een Europese release. Halle lijkt nog te verkopen in Europa. Dat de film in enkele landen al uitkwam op DVD is daarbij geen bezwaar."