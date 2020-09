Na ‘Thuis’ heeft nu ook ‘Familie’ een romance óp en náást de set: David Cantens en Jasmijn Van Hoof zijn stapelverliefd Frederik Velghe

29 september 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 1 Showbizz Het was dé cliffhanger van de seizoensfinale van ‘ Het was dé cliffhanger van de seizoensfinale van ‘ Familie ’: Jonas en Stefanie die tussen de lakens belandden. Nu is de vonk van de set overgeslagen naar het echte leven. Na Mathias Vergels (28) en Lynn Van den Broeck (27) bij ‘Thuis’ zijn nu ook ‘Familie’-acteurs David Cantens (39) en Jasmijn Van Hoof (29) een koppel. Dat schrijft Dag Allemaal.

David en Jasmijn maken er geen geheim meer van. De chemie tussen hun personages Jonas en Stefanie, die steeds dichter naar elkaar toe groeien, is er ook al enige tijd in het echte leven tussen hen. Meer zelfs: beide acteurs zijn al een stap verder dan hun alter ego’s in de reeks. Zij hebben wél al de keuze gemaakt om de liefde volop toe te laten.

Recente breuken

Voor zowel David als Jasmijn komt de nieuwe romance er na een vrij recente relatiebreuk. David zag enkele maanden geleden z’n relatie met de Nederlandse Githa (31), kleindochter van het Nederlandse comedy-icoon Toon Hermans, op de klippen lopen. Een breuk in de beste verstandhouding, zo verklaarden David en Githa, die elkaar al het beste toewensten.

Jasmijn van haar kant zag de afgelopen twee jaar twee relaties stranden. In 2018 brak ze met Wout nadat ze vijf jaar een stel waren geweest. Jasmijn vond daarna opnieuw de liefde, bij lichttechnicus Pieter-Jan. De twee gingen samenwonen, maar de vlam doofde in alle stilte uit. Over het hoe en waarom van die breuk heeft Jasmijn nooit gesproken, net zoals ze nu niet van de daken schreeuwt hoe gelukkig ze is met David.

