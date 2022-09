Na ‘The Voice of Holland’-schandaal: Ali B opnieuw aan het werk in de studio

Royalty Harry en Meghan onthaald op boegeroep in Manchester: “Ze had het enkel over zichzelf in haar speech”

Meghan Markle (41) heeft haar eerste speech in het VK gegeven sinds haar vertrek naar Californië. Ze sprak tijdens One Young World Summit in Manchester, een jaarlijkse bijeenkomst voor jongeren die de wereld willen veranderen, over jonge mensen. Maar eigenlijk toch vooral over zichzelf. “Het is goed om weer in het Verenigd Koninkrijk te zijn”, begon ze haar verhaal. Maar ook dat is twijfelachtig, gezien het koppel werd onthaald op boegeroep.

