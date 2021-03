Na succes van ‘14-18' en ‘40-45': Studio 100 komt met nieuw spektakel ‘RED STAR LINE’

ShowbizzHoewel de coronacrisis de wereld nog volop in z’n greep houdt, maakt Studio 100 al volop plannen voor de toekomst. Na het succes van ‘Daens’, ‘14-18' en ‘40-45' is er namelijk een groots vervolg op komst: ‘RED STAR LINE’, een nieuwe spektakel-musical over de iconische Belgische rederij met veerdienst tussen Antwerpen en New York.

De stad Antwerpen was einde 19e en begin 20e eeuw het vertrekpunt vanwaar de grote oceaanstomers van de Red Star Line rederij richting Noord-Amerika vertrokken. Rond dit thema opende in 2013, ter hoogte van de originele bolders op Het Eilandje, het Red Star Line Museum. De voorstelling laat zich inspireren op het verhaal van de rederij en de levensverhalen van de Red Star Line-passagiers, die in de authentieke gebouwen van dat museum worden verteld.

Met ‘RED STAR LINE’ bouwt Studio 100 verder aan hun traditie om prestigieuze spektakel-musicals voor een breed publiek te brengen over thema’s die in het collectieve geheugen zitten en tegelijk nog steeds actueel zijn in de huidige wereld. “Met de spektakel-musical ‘RED STAR LINE’ hebben we opnieuw een thema gekozen dat verankerd zit in het collectieve Vlaamse geheugen”, beaamt Gert Verhulst. “Na het succes van ‘Daens’, ‘14-18' en ‘40-45' ben ik heel fier dat we met Studio 100 een nieuwe traditie hebben kunnen uitbouwen van grote, epische verhalen van bij ons. Verhalen die ons raken en die we telkens weer op een grensverleggende manier proberen te vertellen.“

Opgetogen

Ook Bart De Wever, burgemeester van Antwerpen, is opgetogen: “Terwijl de schepen van de Red Star Line rond de eeuwwisseling honderdduizenden landverhuizers naar de Nieuwe Wereld brachten, beleefde Antwerpen een periode van enorme veranderingen”, zegt hij. “In tegenstelling tot andere grote vertrekhavens zoals Hamburg of Liverpool verbleven de landverhuizers pal in het centrum van de broeiende en bloeiende stad. Dat bracht soms moeilijkheden en conflicten mee, maar ook opportuniteiten en pakkende verhalen. Want de schrijnende armoede, de vreselijke conflicten en het oplaaiende antisemitisme waardoor de landverhuizers vanuit elders in Europa uiteindelijk in Antwerpen verzeild geraakten, is ook een verhaal van hoop, van dromen en van de zoektocht naar een beter leven. We zijn als stad dus zeer opgetogen dat Studio 100 deze boeiende tijd onder een nog breder publiek wil bekend maken.”

Vanwege de coronacrisis is nog niet bekend wanneer ‘RED STAR LINE’ van start gaat. Ook benadrukt Studio 100 dat houders van een ticket voor ‘40-45' nog steeds welkom zijn, de voorstellingen worden zo snel als mogelijk weer hervat.