Na succes ‘40-45': Studio 100 pakt uit met nieuwe spektakel-musical ‘Red Star Line’

FILM Dit is waarom J.K. Rowling niet aanwezig was op de ‘Harry Pot­ter’-reü­nie

J.K. Rowling (57) heeft zich voor het eerst uitgesproken over waarom ze niet te zien was in ‘Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts’, die op één januari uitkwam. De auteur wilde niet meedoen. Dat vertelde ze in een de ‘Graham Norton’s Radio Show Podcast’.

28 augustus