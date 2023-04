Na stukgelopen verloving: zus waarschuwde Gordon voor relatie met Gavin

“We leven met hem mee en we zijn er voor hem als familie. Ik heb er hard om gehuild dat het niet gelukt is’’, reageert Marja Heuckeroth op de breuk in ‘RTL Boulevard’. Ook Marja weet verder niet wat er precies tussen Gordon en Gavin is gebeurd. Ze wist wel dat Gordon maar een dag in Australië was en dat het tripje ‘één grote teleurstelling’ was. “Ik wist ook niet wat ik hoorde.’’