Na stukgelopen relatie van 3 jaar: Erik Van Looy geeft liefde voor Ingrid Parewijck een nieuwe kans

ShowbizzVragen over z’n privéleven afblokken, Erik Van Looy (59) heeft er zich de laatste jaren in bekwaamd. Het was dan ook verrassend toen hij in de eerste aflevering van het huidige seizoen van ‘De Slimste Mens’ toegaf niet langer vrijgezel te zijn. “Maar daar gaan we het hier verder niet over hebben”, klonk het sec nadat jurylid Marc-Marie Huijbregts had gehengeld naar Eriks relationele status. Ondertussen is duidelijk dat Erik samen is met model Ingrid Parewijck (42). Of beter, ‘opnieuw samen’.