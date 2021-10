Na Stromae: ook Gorillaz op Werchter Boutique 2022

Gorillaz is een virtuele band die opgericht werd door Damon Albarn en Jamie Hewlett. De groep zelf bestaat uit de zanger 2D, bassist Murdoc Niccals, gitarist Noodle en drummer Russel Hobbs. Gorillaz staat bekend om hun straffe live-acts en kreeg zelfs al een vermelding in het Guinness Book of World Records als Meest Succesvolle Virtuele Act. Net daarom hoort de groep volgens de organisatie helemaal thuis op Werchter Boutique. Het is wel niet de eerste keer dat Gorillaz op de weide van Werchter staat. In 2018 stonden ze er ook al eens op de planken. Toen waren de reacties op hun optreden laaiend positief. “Zoveel grandeur” en “Swingend naar een betere wereld”, klonk het onder meer na hun performance.