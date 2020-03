Na spoedcursus voor VRT-nieuwsanker Wim De Vilder: “Voortaan moet ik mezelf schminken” Hans Luyten

20 maart 2020

13u01 4 showbizz Bij VTM worden de ankers voor ‘Het Nieuws’ voortaan gepoederd door schminksters met een mondmasker op en handschoenen aan. Ook bij de VRT gelden er strengere regels. Daar moeten de nieuwslezers zich de volgende weken zelf van make-up voorzien.

“Als ik er wat raar uitzie vanavond, de verklaring is simpel: nieuwsankers schminken de eerstvolgende weken zichzelf”, liet Wim De Vilder op zijn Instagram weten. ‘Het Journaal’-gezicht volgde nog snel een spoedcursus make-up.

“Het voorschrift om op anderhalve meter van elkaar te blijven om eventuele besmettingen te voorkomen, kan je bij een schminkbeurt niet volgen”, zegt Wim. “Maar als nieuwsanker moet je echt wel gepoederd worden, omdat je gezicht anders te fel blinkt door de felle studiolampen. Daarom hebben we de regel ingelast om ons voortaan zelf te schminken. Ik dacht bij die afspraak wel: ‘Oei, dat heb ik nog nooit gedaan, dus ik ga dat toch even moeten oefenen’. Gelukkig kreeg ik nog een spoedcursus van vijf minuten van een van onze schminksters. Weliswaar op twee meter afstand. Iedereen heeft nu ook zijn eigen producten, zodat er geen besmettingsgevaar is. Na ‘Het Journaal’ kreeg ik geen opmerkingen, dus ik ga ervan uit dat de make-up wel goed zat. (lacht)”

Naast zelf schminken is er op de werkvloer nog wel meer veranderd voor de VRT-nieuwsankers. “We moeten nu ook zelf onze microfoons aanbrengen, weliswaar met tips van een klankman die op twee meter staat. En na elke uitzending wordt de nieuwsdesk volledig ontsmet. De microfoons die onze reporters gebruiken krijgen nu ook steeds een extra hoesje dat na elke gebruik wordt vervangen. Op de redactie zitten we tegenwoordig verder uit elkaar. Er zit nu tussen iedereen minstens een lege bureau. Omdat er veel collega’s thuis werken, kan dat. Vergaderen gebeurt digitaal, telefonisch of via skype. Het is op de redactie veel drukker geworden, want er komt enorm veel informatie binnen. Iedereen steekt een tandje bij, maar dat loont. De laatste dagen bereiken we om 19u bijna 1,6 miljoen kijkers. Dat zijn de beste kijkcijfers van de voorbije tien jaar. De kijker wil geïnformeerd worden en zit ook met meer thuis voor zijn tv.”

“Ook in ons bedrijfsrestaurant gelden er andere regels. Niemand mag zijn eten nog zelf opscheppen: dat gebeurt enkel door het keukenpersoneel dat handschoenen draagt. Er staan ook geen tafels meer in ons restaurant. Iedereen neemt zijn bord mee en eet aan zijn bureau.”