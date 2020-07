Na scheiding en burn-out: “Flinke deuk in imago Marco Borsato” BDB

21 juli 2020

12u42

Bron: ANP 1 Showbizz Het imago van Marco Borsato (53) heeft een serieuze deuk gekregen na z’n Het imago van Marco Borsato (53) heeft een serieuze deuk gekregen na z’n burn-out en het einde van z’n huwelijk . Dat meldt merkonderzoeker Hendrik Beerda Brand Consultancy op basis van een enquête onder bijna 100.000 Nederlanders.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Uit de resultaten blijkt dat niet enkel vrouwen Borsato minder sympathiek vinden, maar dat z’n volledige imago gekelderd is. “Na het herstel van zijn burn-out is een charmeoffensief noodzakelijk”, aldus Beerda.

Marco verdween in januari uit de schijnwerpers nadat hij bekendmaakte met gezondheidsproblemen te kampen. Een maand later werd duidelijk dat ook zijn huwelijk met Leontine na meer dan twintig jaar op de klippen was gelopen. De zanger had in oktober vorig jaar toegegeven dat hij zijn vrouw jaren geleden had bedrogen met pianiste Iris Hond. Sinds de aankondiging van de scheiding deden verschillende geruchten de ronde over meer affaires.

Lees ook:

Na de steun, dan toch het afscheid: Leontine (52) en Marco Borsato (53) komen affaire niet te boven (+)

“Monogamie is voor mij iets onnatuurlijks”: Marco en Leontine over hun huwelijk, vreemdgaan en verleidingen