Na ruzie over vaccinaties: ‘Bassie en Adriaan’ verzoenen zich

ShowbizzRuim tien maanden lang hadden ze geen contact na een serieus meningsverschil over vaccinaties, maar broers Bas (86) en Aad van Toor (79), bekend uit de jeugdreeks ‘Bassie en Adriaan’, hebben hun ruzie eindelijk bijgelegd. Dat vertelt Aad in het Nederlandse magazine Story. “We zijn behoorlijk op leeftijd. De tijd die ons rest moeten we goed besteden.”

Tien maanden nadat Bas en Aad van Toor elkaar voor het laatst zagen, hebben de twee broers elkaar weer in de armen gesloten. “Niet letterlijk, want we bewaren wel afstand”, nuanceert Aad in het Nederlandse magazine Story. Al doet dat niets af aan de opluchting dat de broers weer door dezelfde deur kunnen. “Het was zo fijn om elkaar weer te zien”, klinkt het dan ook. “Wat gebeurd is, is gebeurd. Het ligt achter ons. We zijn behoorlijk op leeftijd en de tijd die nog voor ons ligt, moeten we aan positievere zaken besteden.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Aad van Toor en Bas van Toor in betere tijden © BELGAIMAGE

De bom tussen de twee broers was in april 2021 gebarsten. “Het is vreselijk om te zeggen, maar die vaccinatie heeft dus ook in onze familie voor een tweedeling gezorgd”, vertelde Aad in december aan Story. De dochter en vrouw van Bas wilden namelijk niet dat de gevaccineerde Aad nog op bezoek zou komen, omdat hij ‘besmettelijk’ zou zijn. “Ik vind het vreselijk. We hebben ons leven lang samen opgetreden en gewerkt. Ik hou ontzettend veel van hem. En nu wordt er gezegd: ‘Je komt niet meer bij je broer.’ En dan ook nog zeggen: ‘Jullie willen Bas dood hebben’”, klonk het teleurgesteld.

Maar het vooruitzicht op een app die over Bassie en Adriaan gemaakt zou worden, zorgde dan toch opnieuw voor telefonisch contact, waarna werd afgesproken dat de twee broers elkaar eind januari - wanneer de in Spanje wonende Aad weer in Nederland zou zijn - zouden zien. “Daar was ik uiteraard heel blij mee”, zegt Aad. “Bas is 86 jaar, ik ben 79, we hebben het grootste gedeelte van ons leven achter de rug. De tijd die ons rest moeten we goed besteden. Ik wil mijn broer blijven zien, ik hou van hem en dat is voor ons het allerbelangrijkste.”

Bas van Toor sukkelt al enkele jaren met zijn gezondheid. Hij zit in een rolstoel en zou gedeeltelijk verlamd zijn. Ook heeft hij last van zenuwpijnen.

LEES OOK: