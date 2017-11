Na relatie van 40 jaar: 'Murder on the Orient Express'-acteur (79) gaat trouwen TC

04u00 0 REUTERS Derek (rechts) en zijn vriend Richard. Showbizz Sir Derek Jacobi, vooral bekend als monnik Cadfael uit de gelijknamige detectiveserie, gaat trouwen. De 79-jarige Britse acteur is al veertig jaar samen met zijn vriend vriend Richard.

Derek Jacobi, vanaf 6 december te zien in 'Murder on the Orient Express', en zijn vriend waren bij de eerste bekende Britten die een geregistreerd partnerschap aangingen. "Een huwelijk zal niets aan onze relatie veranderen", aldus de acteur. "We houden vandaag niet meer van elkaar dan 40 jaar geleden. Maar we willen het doen omdat het nu mag én omdat we het graag willen. We willen vieren dat onze liefde nu eindelijk erkend wordt. Richard en ik hebben de tijd nog meegemaakt dat homoseksualiteit strafbaar was in dit land. Mensen vlogen de cel in omdat ze van elkaar hielden! We zijn dus een heel eind opgeschoten. Dat verdient een feestje." Het koppel zou in de loop van volgend jaar willen trouwen.

VRT Derek Jacobi werd wereldberoemd als Cadfael in de gelijknamige reeks.