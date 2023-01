Na Oscarnominatie: ‘Close’ van Lukas Dhont ook genomineerd voor Franse filmprijs César

FilmDe film ‘Close’ van regisseur Lukas Dhont (31) rijgt de ene nominatie na de andere binnen. De euforie was groot gisteren toen bleek dat de langspeelfilm kans maakt op de Oscar in de categorie ‘Beste buitenlandse film’. Maar er is meer goed nieuws. De prent is nu ook genomineerd voor de Césars, de filmprijzen van Frankrijk.

De film ‘Close’ blijft scoren. Na een knalstart op de wereldpremière op het filmfestival van Cannes, waar de prent aan de haal ging met de Grand Prix du Jury, bleef het awards en nominaties regenen voor de Belgische film. Zo werd de tweede langspeelfilm van regisseur Lukas Dhont onder meer in december bekroond tot ‘Beste internationale film’ op de National Board of Review Awards. Deze prijs kon een belangrijk signaal zijn voor de Oscars, of Academy Awards, in maart 2023. Én zo geschiedde. De Oscarnominatie in de categorie ‘Beste buitenlandse film’ is binnen.

Maar het heuglijk nieuws blijft komen. Na Dhonts nominatie voor zijn speelfilmdebuut ‘Girl’ in 2019, is nu ook zijn tweede film, ‘Close’, genomineerd voor de Césars, de nationale filmprijzen van Frankrijk. ‘Close’ zal het in de categorie ‘Beste internationale film’ opnemen tegen ‘Las Bestias’, ‘The Cairo Conspiracy’, ‘Eo’ en ‘Triangle of Sadness’.

Vlaamse winnaar

De laatste keer dat er een Vlaamse winnaar triomfeerde op de Césars was in 2014. Felix van Groeningen won met ‘The Broken Circle Breakdown’. Toeval of niet, deze was destijds ook genomineerd voor de Oscars. Of Lukas Dhont een gat in de lucht mag springen en aan de haal gaat met de filmprijs, weten we pas op 24 februari. Dan vindt de awarduitreiking plaats in de Olympia in Parijs.

Lees ook: